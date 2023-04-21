護理自閉者需求大 團體籲添家長中心津助

【本報訊】自閉症不但令子女受苦，更讓父母「頭痛」。協康會上月訪問546位自閉症人士照顧者，近半為全職照顧者，均認為心理諮詢、親職教育及休閒活動對他們的幫助最大；照顧者也認為較難得的支援服務為經濟援助、日間託管、心理諮詢及輔導，近半認為未能得到有關服務是由於服務名額太少。協康會表示，由政府提供支援照顧者的資源中心遠低於需求，應增設受資助家庭資源中心和公眾教育。

該會又稱，全港24間家長資源中心，當中19間為社會福利署資助，另外5間為自負盈虧，綜觀該會轄下7間家長資源中心，當中4間由社署津助的服務數字，超出社署定下的服務量指標近半，即需求比社署預算為多。而另外3間自負盈虧的家長資源中心服務數字，亦貼近社署津助中心的服務量要求。

阿樂為全職照顧者，育有兩名有特殊需要兒子，十分吃力。由於幼子的表達力較弱及不聽指令，經常與哥哥吵鬧。後來，阿樂於協康會接受社工輔導，社工定期關心她的需要及聽她傾訴，令她情緒得到紓緩。另一照顧者Ann為單親媽媽，8歲女兒May被評估為自閉症及整體發展遲緩。Ann在協康會的訓練課程，經導師一對一指導，學識溝通技巧後，兩母女關係大有改善。

籲設網上平台宣傳 該會的教育心理學家廖藝婕說，曾接受心理服務的照顧者，有助提升他們在管教的信心。但礙於資源及人手所限，自資的家長資源中心未能提供等同受津助的中心名額，該會促請政府增撥資源，參考地區需要，並設立網上平台及透過其他渠道宣傳，讓不同地區的照顧者更易得到支援。