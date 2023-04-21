導管餵智障者成障礙 不能申請社署護理院

組織指彈性安排 可增加社交機會 現時需要使用導管餵食或胃造口的嚴重智障人士在特殊學校畢業後，只能申請醫管局轄下的小欖醫院智障護養服務，而不能入住由社會福利署資助的殘疾人士護理院。不過在進入殘疾人士護理院後，才進行導管餵食或胃造口手術的嚴重智障人士，則仍然可以留在護理院。有組織認為安排不妥，要求當局開放殘疾人士護理院予該類嚴重智障人士申請。

議員鄧家彪早前就事件向政府提出書面質詢，要求檢視現行機制，惟政府僅回應會適時檢討。嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇直言對政府回覆失望，批評當局稱會適時檢討，但目前社會已有不少需要餵食或胃造口手術的嚴重智障人士，直言「需要已經喺度」。

家長呻醫院不適切 黎指出，嚴重智障人士的能力不一，有部分人未必需要醫院般高規格的智障護養服務，對他們而言護理院的服務可能更為適合，因為護理院可以提供更多社交機會。而且現時亦有嚴重智障人士在進入殘疾人士護理院後，才進行導管餵食或胃造口手術，他們仍然能留在護理院生活。

所以認為現行安排僵化，希望可以開放護理院予該類人士，為他們按自己需要選擇院舍，為他們提供多一個選擇。她相信有關安排非不可能，因為隨住科技進步，護理院照顧使用胃造口的嚴重智障人士亦非難事。

嚴重弱智人士家長代表謝先生則以自己兒子為例，指其兒子即使嚴重智障人士同時需要使用胃造口，但其無需要像病人般受醫院照顧，質疑為何只有醫院一個選擇，直言兒子有足夠能力，亦有社交需要，不理解為何只能選擇到欠缺社交機會的醫院。

鄧家彪批評有關安排「頑固」且「僵化」，要求開放殘疾人士護理院予該類嚴重智障人士申請，指要尊重市民的選擇。他透露正約見社會福利署反映事件，期望當局能接受意見。