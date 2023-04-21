網售瘦身產品含禁藥 39歲女落網

【本報訊】網上經常有人兜售不明來歷減肥藥物，衞生署昨展開行動，發現一名39歲女子網上銷售含有禁藥成分的瘦身產品。該女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕。衞生署籲市民勿購買及服用成分不明或可疑產品，如服用後感到不適則應求醫。

含有西布曲明成分

衞生署表示，涉案瘦身產品名為「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」，署方早前根據情報，在網上購買該產品並交政府化驗所檢驗，結果發現成分含有「西布曲明」。「西布曲明」列入《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食欲。由於該藥會增加心血管疾病風險，自2010年11月起含「西布曲明」的藥劑製品禁止在港使用。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。