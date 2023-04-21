醫管局赴英搶人才 逾廿人已簽約

醫管局行政總裁高拔陞稱，招募活動當日共有逾600名醫學生及執業醫生參加，八成都是港人子弟，其餘有馬來西亞華僑等，年輕醫生佔半數，一半人完成實習，少數是專科醫生。由於本港不同專科「科科都缺人，科科都有得培訓」，而外國並非每個專科都有機會培訓，故本港可提供更好的機會。他又提到，在倫敦接觸的醫生或醫學生，較多對家庭醫學感興趣，甚至正從事該專業，而本港在這方面稍遜，基層醫療仍處於發展階段，故該批醫生十分切合香港需要。