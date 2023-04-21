醫管局赴英搶人才 逾廿人已簽約
【本報訊】醫院管理局月初到英國招募醫生「搶人才」，至今發出約100封有條件聘書，截至周日有逾20人簽約。當局對招聘活動反應積極感到鼓舞。醫管局會為該批海外醫生提供搬遷津貼，協助覓居所等。
醫管局行政總裁高拔陞稱，招募活動當日共有逾600名醫學生及執業醫生參加，八成都是港人子弟，其餘有馬來西亞華僑等，年輕醫生佔半數，一半人完成實習，少數是專科醫生。由於本港不同專科「科科都缺人，科科都有得培訓」，而外國並非每個專科都有機會培訓，故本港可提供更好的機會。他又提到，在倫敦接觸的醫生或醫學生，較多對家庭醫學感興趣，甚至正從事該專業，而本港在這方面稍遜，基層醫療仍處於發展階段，故該批醫生十分切合香港需要。
交流計劃次批護士年底抵港
醫管局總行政經理關慧敏稱據初步了解，有意來港的醫生主要對內科和外科感興趣，當局亦正籌備往澳洲招聘。大灣區醫療人才交流計劃下，首批醫護人員到港，70人為護士。首批護士會在老人科交流，第二批料有100名護士，預期年底至明年初來港；第3批則有130人來港。提到東區醫院急症室有病人被發現倒斃殘廁，高稱冀盡快引入科技改善情況。
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