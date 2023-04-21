eHealth+下半年推出 用App搵醫療服務

【本報訊】當局將在今年下半年推出「eHealth+」計劃，提升電子健康紀錄互通系統，協助把整個醫療系統中的醫院、基層醫療服務的提供者，以至個別市民連結起來，再透過「醫健通」手機應用程式（App），協助市民可以更好地管理自身健康，以及尋找適合自己的醫療服務。

以醫健通管理自身健康 醫務衞生局常任秘書長陳松青昨日出席第7屆「亞太電子健康論壇」時表示，，目前正進行顧問研究，已接近完成階段，過程中諮詢了不同持份者意見，了解對目前電子系統的意見，當中包括醫療服務提供者、病人組織及一般市民。

他指，新計劃可做到最基本的病歷，或者醫療資訊在不同的醫療服務提供者之間互通，將來希望將系統提升至成為基建設施，可以支援不同的服務提供者整個流程及運作。他稱，透過該系統可更好掌握市民的健康狀況，令港府在制訂公共衞生政策時更具針對性。

由香港醫療資訊學會、電子健康聯盟、HL7香港舉辦的第7屆「亞太電子健康論壇」昨日起連續兩天舉行亞太區研討會，主題涵蓋「突破服務界限：從醫院服務設置擴展到電子數碼健康」、「超越服務領域：從治療為中心延展到以預防為中心」以及「跨越邊界：從香港跨越至亞太地區」。