年輕護士着重工作生活平衡 研究指憂壓力大拒升職

【本報訊】本港醫療系統人手短缺，護士工作繁重，流失率持續上升。香港都會大學護理及健康學院的研究發現，年輕護士較看重工作與生活平衡，憂慮工作量大而抗拒晉升，加上不同世代的護士對管理職級所需具備的能力想法不一，這可能是護理行業難挽留人才的原因之一。團隊冀研究成果助醫院管理人員制訂跨世代護士團隊的管理策略和建立更理想工作環境，以挽留人手和吸納新血入行。研究成果將於今年7月在加拿大蒙特利爾舉辦的國際護士理事會大會上發表。

年長護士視工作為使命 研究由都大護理及健康學院副院長（環球及社區聯繫）及副教授蔡翩翩博士領導，團隊在2020年10月至2021年11月期間，訪問了約50名不同年齡、崗位及醫院任職的護士，了解他們對於管理職級護士角色的看法。

研究發現，不同世代的護士對工作責任的看法大有不同，在戰後嬰兒潮（1946-1964年）期間出生且較年長的護士，對於晉升管理職位有明確抱負，視工作為使命，願意犧牲個人生活和興趣；「X世代」（1965-1980年出生）和「千禧世代」（1981-2000年出生）的護士將護理工作視為「職業」而非「專業」，認為出任高級職位可能會導致工作與生活失衡，因此晉升意欲較低。

稱辛勞工作無應有補償 有受訪護士直言，護理經理的工作量大但薪酬僅略高於資深護士，辛勞工作未能獲得應有補償；另有護士表示不願為工作而犧牲家庭及私人時間。研究亦發現，新一代管理職級的護士普遍喜歡使用即時通訊的流動應用程式溝通和接收資訊，建議醫院管理人員多加運用電子通訊平台，如流動應用程式，促進跨團隊溝通等。

這項研究獲得特區政府轄下大學教育資助委員會研究配對補助金計劃的資助，研究成果刊登於學術期刊《國際環境研究與公共衞生雜誌》，相關論文亦獲得2022年都大傑出研究著作獎大獎。

蔡翩翩