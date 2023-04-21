男子及密接者外遊 港又爆輸入猴痘

初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他的一名密切接觸者近期有前往受猴痘影響地區（包括南韓及台灣）的外遊紀錄，並於4月12日開始出現皮疹。中心將該名人士列為懷疑輸入個案，並已安排其入院。該確診個案曾於4月4日至5日到訪澳門。中心正安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時無出現病徵。衞生署補充，涉事病人為香港人，該密切接觸者為27歲男子。至於兩人住址及在港行蹤，署方指相關流行病學調查仍在進行。中心會將個案通報世界衞生組織和澳門及內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意相關個案。中心呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。