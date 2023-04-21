男子及密接者外遊 港又爆輸入猴痘
【本報訊】本港再有猴痘確診輸入個案！衞生防護中心昨公布，正調查一宗與懷疑輸入個案有關的猴痘確診個案，涉一名過往健康良好的34歲男病人，他無接種猴痘疫苗，於4月12日出現局部皮疹。由於病徵未有減退，他前日（19日）向私家醫生求診，同日獲安排入住瑪嘉烈醫院作進一步治療。
潛伏期內有高風險接觸
瑪嘉烈醫院安排他入住隔離病房進行隔離，現時情況穩定。衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨日確認該病人的樣本測試帶有猴痘病毒。
初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他的一名密切接觸者近期有前往受猴痘影響地區（包括南韓及台灣）的外遊紀錄，並於4月12日開始出現皮疹。中心將該名人士列為懷疑輸入個案，並已安排其入院。該確診個案曾於4月4日至5日到訪澳門。中心正安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時無出現病徵。衞生署補充，涉事病人為香港人，該密切接觸者為27歲男子。至於兩人住址及在港行蹤，署方指相關流行病學調查仍在進行。中心會將個案通報世界衞生組織和澳門及內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意相關個案。中心呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。
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