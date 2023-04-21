3年上樓承諾「彈票」多年 起簡約公屋頂檔 惹反對

【本報訊】公屋輪候平均時間由上一次公布的5.6年，微跌至最新公布的5.5年，惟對比政府「3年上樓」的承諾仍相距甚遠，港府至今仍難以解決本港房屋問題。去年《施政報告》公布將推出簡約公屋以協助輪候公屋的居民「上樓」，但惹來不少質疑單位貴夾細，更鬧出不少簡約公屋選址附近居民的反對聲音，批評政府強推計劃而未有諮詢。

公屋平均輪候時間曾於2022年3月一度升至6.1年，突破6年大關成本世紀最高紀錄，直至去年6月回落至6年；並於去年12月進一步降至5.5年。不過，最新輪候公屋人數仍約有13.37萬宗一般公屋申請，以及約9.62萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，共有約22.99萬宗申請。

8選址被斥欠諮詢 交通難負荷 公屋平均輪候時間居高不下，但政府在未有諮詢的情況下強推簡約公屋，預計將於8個選址興建共3萬個單位，以供正在輪候公屋滿3年或以上人士申請。不過，8個選址引來軒然大波，例如啟德居民批評當局諮詢欠奉，建設簡約公屋亦令原先作為商業用地發展的土地背道而馳，屯門大欖選址亦惹來交通問題及安全質疑等。