未來10年 公屋供應頭輕尾重

【本報訊】本港房屋供應一向供不應求，惟未來10年公營房屋建屋量仍是「頭輕尾重」。政府曾於最新一份《長遠房屋策略》表示，目標是在未來10年提供30.1萬個公營房屋單位，不過在頭5年僅可供應約12.8萬伙；後5年才可提供合共約23.2萬伙。雖然達標，但能否找數仍未知。

大部分落成日期未有 根據《長遠房屋策略》顯示，未來10年的總房屋需求約為41.35萬個單位，而為平衡社會需要，政府的總房屋供應為43萬個單位，包括12.9萬個私營房屋供應，以及30.1萬個公營房屋單位。

而在公營房屋方面，房屋委員會及房屋協會將於未來5年分別興建11.1萬及1.72萬個單位，預計最快完工項目包括本年度完成的黃大仙啟鑽苑、北角驥華苑及沙田乙明邨新建一座等。

至於第二個5年期的公營房屋方面，政府指大部分仍處於造地階段，項目的落成年份視乎研究而定，發展時間表較為浮動，故未能提供確實落成日期。現正進行工程可行性研究階段的項目包括：阿公岩村（部分）、屯門藍地北（棕地）、粉嶺高爾夫球場局部發展用地、元朗沙浦（棕地）等。