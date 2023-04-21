申訴署轟 接報濫用公屋 房會房協懶捉

輪候時間難縮 公共房屋是珍貴的社會資源，惟因應近期多宗備受爭議的濫用公屋事件，加上數字反映，房屋委員會在過去5年，每年平均接獲逾6,000宗濫用公屋單位舉報，惟每年查明屬實的不過200宗，不但令公眾質疑房委會、房屋協會「懶懶閒」，懶捉違規戶，其差強人意的執法成效更惹到申訴專員「睇唔過眼」，怒轟「兩房」並宣布將展開主動調查，以審研機構打擊濫用公屋資源的工作，否則公屋輪候時間難以縮減。

房協無公開舉報數字 根據房委會去年向立法會提交的文件顯示，在過去5年，每年平均接獲舉報的個案數目約有6,440宗，惟查明屬實的個案則每年平均僅約有188宗。以2021/22年為例，查明屬實的個案僅160宗，佔全港公屋租戶約0.02%。而房協更從未公開相關舉報及回收違規單位數字。

申訴專員趙慧賢指出，房委會和房協作為負責為市民提供出租公屋的兩個機構，均有制訂措施以防止公屋資源被濫用。然而，公署仍不時收到市民投訴，指房委會或房協沒有妥善跟進懷疑濫用公屋的舉報。

為避免市民濫用公屋而影響正輪候公屋上樓的家庭情況，公署是次主動調查就是要審研現行的防止濫用機制及措施，包括對租戶情況的監察、對租戶入息和資產申報的審查、跟進懷疑濫用公屋個案的機制和措施，因租戶濫用公屋而收回單位的程序進行了解，並在有需要時提出改善建議。

多丟空虛報分租轉租 趙又稱，根據兩個機構的資料，較常見的濫用公屋行為包括丟空單位、虛報資料、分租或轉租單位、將單位用作非住宅用途及在單位內進行不法活動。而房委會和房協均有設立專責隊伍跟進調查懷疑濫用公屋的個案，若證實有租戶濫用其公屋單位以至嚴重違反租約條款，可根據租約條款終止有關租約並收回公屋單位。其中，若房委會轄下公屋的租戶被發現隱瞞或虛報資料，房委會可根據《房屋條例》檢控租戶。如市民對相關機制有任何意見，可在5月20日前以書面形式交到申訴專員公署。

房屋局：全力配合調查 身兼房委會主席的房屋局局長何永賢回應說，房屋署團隊會全力配合協助調查。她指房署團隊早前已主動展開檢視內部的相關工作，提出改善建議，並安排增聘有相關經驗的人員，加強打擊濫用情況。

房協表示一直致力打擊濫用公屋的行為，並透過一系列措施，包括定期家訪以預防偵測、對懷疑個案深入調查，以及宣傳教育等多管齊下，確保公屋資源得以善用及合理地編配給真正有需要的市民。房協亦於2018年實施富戶政策，要求租戶定期申報入息和資產，並有專責人員及中央審核組跟進調查。一旦證實有租戶濫用單位，會終止租約。

房委會委員招國偉稱，近期會議未有討論打擊濫用公屋的事項，惟房署去年曾向立法會交代最新打擊及檢控情況，引起社會關注及討論。招認為專員主動調查是好事，可讓機制更加完善，而房署已招聘一些退休執法人員，就一些房署主動介入及市民舉報的個案搜證調查，相信有助改善情況。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣期望申訴專員以第三者角度，協助房委會及房協全面檢視相關程序，並適時提出改善建議，從而提升房委會及房協在打擊濫用公屋的工作成效。

窮人等上樓 本港房屋供不應求。 富人霸屋邨 基層輪候公屋，苦等多年。