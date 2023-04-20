基建超支視等閒 呢個政府嫌錢腥

雞忌發瘟，鴨忌離群，而基建呢？梗係忌延誤超支啦！之不過，呢個政府這些年，我們見證過嘅大小基建無一不超支，無一能準時完工，正如本報曾一針見血指出：十大基建淪為十大醜聞，正正係呢度超支幾百億元，嗰度超支幾十億元，可憐納稅人嘅血汗錢，就咁流水落花春去也！

呢嗱！立法會政府帳目委員會就去年11月審計報告，揭發安達臣道發展工程計劃管理問題，最終導致工程造價高達30億元及超支近10億元嘅情況，喺立法會發表相關報告。阿哥，建條行人天橋啫，都要超支近10億元，唔通條橋用黃金鋪成？咁就難怪沙中綫超支至近千億元，成為史上最貴鐵路，期間更爆出大量偷工減料醜聞，功夫茶不禁納悶，呢條行人天橋，有冇機會成為香港史上最貴天橋呢？

立法會帳委會尋日發表相關報告，委員會主席表示，帳委會極度關注當局喺工程計劃合約批出時，大幅改動行人天橋系統設計，以導致額外合約開支及工程延誤，批評當局冇進行有效嘅地區諮詢，部門亦欠缺協調。欠缺協調其實係輕輕帶過，整個工程規劃早喺1997年已經展開，其後一度擱置，之後又屢經公眾諮詢，工程設計改完又改，前後共耗費19年。19年？唔通慢工出細貨？又被審計報告揭發除大幅超支，天橋興建過程更令附近斜坡出現多宗事故，落成後升降機不斷故障，3年壞183次，最長一次停咗成10日，你話係唔係又貴又廢？

議員就話，事源相關工程由原本嘅公私營房屋項目，改為全部公營房屋，房屋署需重新規劃行人天橋系統，並進行相關研究；而土拓署為配合公營房屋入伙時間，就喺行人天橋系統設計尚未敲定前，批出工程合約。由此可見各部門毫不協調，各自為政，承建商仲唔食住上咩，指因工程大幅改動而提出申索，最終導致工程超支近10億個大洋！

呢！政府每趟唔係失失慌、害街坊，就係出嚟混、無責任咁款！唔怪得之畀有識之士批評到體無完膚，官僚被指對審計報告無動於衷，仲厚顏將「超支」說成「開支」，一字之差，再次將「無恥」兩字發揮到淋漓盡致！

呢！立法會帳委會認為，當局應吸取教訓，強烈促請決策局更積極擔當主導角色，協調部門推展項目，並加強工程項目嘅風險管理。之不過，港府向來善財難捨，冤枉甘心，連長者兩蚊乘車優惠都想斤斤計較話難以負擔，而任何基建例必超支，卻從不深思熟慮認真規劃，甘做大花筒，倒錢落海眼都唔眨一下！喂，有冇諗過阿爺大早提出嘅「時間就是金錢，效率就是生命」吖！再咁將公帑付東流，未來香港有排愁！