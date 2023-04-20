港島半夜大停電 城市墮落有迹尋

一個城市的墮落完全是有迹可尋。繼去年6月發生屯元天大停電、引發極大混亂後，昨日凌晨接近一時，港島區又發生前所未見的大停電事件，部分地區如筲箕灣、杏花邨、小西灣、柴灣等淪為「重災區」，連街燈和交通燈都告熄滅，接近一句鐘後始恢復正常。港燈未有第一時間交代事件，遑論有高官發表片言隻字，大家都彷彿裝作沒事發生一般。問題是，這是小事嗎？若發生在晚間繁忙時段，甚至不幸地在日間停電，國際金融中心「熄燈」，後果肯定不堪設想！

忽然故障 欠缺交代 港燈最終在事發十多小時後以書面解釋大停電原因，指供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多區在0時49分出現電力中斷，供電於1時37分全面恢復正常。然而，人們期望的是更詳盡交代，尤其線路保養維修只是例行公事，為何過去一切如常，昨日凌晨卻忽然停電？是人為疏忽導致，還是機件老化問題？港燈如何確保不會再有同類事件重演？必須指出，許多港島區住戶早在0時45分左右已經停電，比港燈所說還要早數分鐘，港燈所說是實情的全部嗎？

更蹊蹺的是，港鐵香港站昨日中午同樣發生突如其來的供電故障，多間商舖停電，部分需暫停營業，另有商舖摸黑經營，苦不堪言，約3小時後才回復電力。儘管停電並無影響列車服務，但事件與凌晨停電是否有關，抑或是港鐵自身問題，一樣沒有交代，這豈是負責任的做法？

誠然，今次大停電發生於半夜，很多人已經休息，影響未至於過於巨大，這是不幸中的大幸。饒是如此，港島住戶受到驚嚇，部分深夜營業的商戶無法做生意，駕駛者忽然沒有街燈照明和交通燈指揮，也製造了一定的混亂。事實上，消防處在凌晨0時49分至1時37分最少接獲30多宗困（車立）報告，另有大量警鐘鳴響，不少人更遭受「斷網」之苦，可知這不足一小時的停電不容小覷，絕非各方面「側側膊唔多覺」便能蒙混過關。

試想想，去年的屯元天大停電尚且影響多達50萬人，鐵路一度受阻，14間學校需要停課，若同樣事情在港島繁忙時段複製，後果絕對比前者嚴重百倍。須知道，港島區是香港政經金融重鎮，若停電導致交通癱瘓，金融中心停擺，經濟損失絕對是天文數字，對香港作為國際金融城市的聲譽亦有災難性損害。香港之所以讓跨國企業放心投資，穩定的電力供應絕對是重要原因之一，這個優勢一旦失去，香港肯定比內地三四線城市更不如，還談何提升競爭力和搶人才？

更何況，兩電年年加價，港燈比中電加幅更「狼死」，今年元旦按年加價便超過四成之巨。然而一分錢並未達到一分貨，回歸前後都未有發生的大停電，居然在不足一年間兩度上演，中電出事後連港燈也出事。最離譜的是，兩電壟斷本港電力市場，恃住利潤管制協議賺到盡，多年來大做獨市生意，服務質素卻每況愈下，港府一直放任不管，既不肯開放電網引入競爭，高官甚至化身代言人，為兩電飛擒大咬說盡好話。人為刀俎，我為魚肉，市民不滿之情一浪高於一浪，豈是無因。尤有甚者，今次大停電，竟然不見高官批評港燈半句，連責成港燈交報告的官話套話也「慳番」，簡直豈有此理。

說來實在唏噓。香港過去以先進大都會自居，高高在上，近年卻是亂象叢生，城市管理江河日下，基建淪為豆腐渣有之，公院病人「等到死」有之，連數十年不遇的大停電都接連出現。更不必說，每有颱風暴雨，香港多區均會淪為澤國，大型基建漏水成為常態。至於過去有口皆碑的優良治安同樣一去不復返，黑幫街頭仇殺無日無之，南亞假難民罪案層出不窮，毒品案更是氾濫成災。甚至乎，市民連上街都一步一驚心，不是擔心墮物殺人，就是恐車禍臨頭，連上酒樓飲茶也憂慮「中頭獎」，寧不悲乎！

金融中心 遲早熄燈 一個城市的墮落，不是無緣無故的，說到底是人的問題。執政者大安旨意，無心裝載；企業管理層得過且過，心存僥倖；整個社會麻痹大意，過了海便是神仙。上次停電是電纜橋起火，今次停電是線路保養維修故障，下次又會是甚麼？可以斷言，只要各方面胡混度日的心態不改，奇災巨禍必然悄悄降臨，更多更大的亂象陸續有來，國際金融中心「熄燈」絕對不是天方夜譚！