笑看天下：烏總統嘴炮太盛防內傷

俄烏戰事持續愈久，對烏克蘭愈是不利。客觀而言，中俄關係愈來愈好，對美國和烏克蘭都係如芒刺背。呢，俄羅斯總統普京日前視察烏國赫爾松及盧甘斯克佔領區，與當地俄軍將領開會及聽取報告，以了解兩地形勢。

今趟係俄烏戰事自去年2月爆發以來，普京首次到訪上述兩個佔領區。美媒周一引述外洩嘅華府機密文件，指烏軍預計於本月30日發動攻勢，並透露美國和其他盟友正不斷把物資運往當地，協助備戰。正如老朽日前指出，最要命嘅洩秘，莫過於暴露烏克蘭底牌，尤其指出烏國即將「彈盡」，文件指烏克蘭大部分防空導彈將於5月耗盡！歐盟雖然曾於3月承諾，會喺12個月內向烏軍提供100萬發炮彈，之但係烏軍每月消耗6萬至21萬發炮彈，歐洲兵工廠卯足全力，每月頂多生產2.5萬發，遠水難救近火！事到如今，局勢亦漸明朗，烏克蘭予人感覺就係「沒有大籌碼，卻想大交易」！

看官，烏克蘭總統澤連斯基依然佯裝冇事，日前跑去頓涅茨克前線城市阿夫迪夫卡，向軍人頒授獎項，而其顧問則形容普京到佔領區嘅訪問係到「俄國犯罪現場」，又指普京此次到佔領區係「最後一次享受其爪牙嘅罪行」！

阿Q式精神勝利自我感覺良好！澤連斯基但知做其「丐幫幫主」，美國對佢嘅援助金已係天文數字，再咁援助落去，根本就係無底黑洞！而且，俄烏戰事持續超過一年，烏克蘭能打贏俄羅斯嘅機會愈來愈渺茫！美國原以為打持久戰、消耗戰可以拖垮俄國，那是太睇小普京嘅堅毅不屈！俄烏戰事進入僵持局面，成為消耗戰，戲子總統聽過「天助自助者，自助人恒助之」未？一味伸手做大種乞兒，倒不如務實啲乞求和談吧！嘴炮太盛防內傷。