激濁揚清：寶島處境令人憂心

美媒報道美國國防部外洩評估報告顯示，一旦台海爆發衝突，台軍具備完全任務能力的戰機僅略多於一半，能否在解放軍導彈來襲前疏散，將是一大問題。與此同時，台灣民意基金會公布最新民調顯示，近70%民眾不認同兩岸同屬「一個中國」，台灣前景愈來愈令人憂心。

台灣軍力與解放軍存在落差，根本不是新聞，美國人對台售賣各式各樣又貴又廢過氣軍備，若將台灣實力差、不夠打當成小心不要外洩的機密，這未免太幽默。然而，戰鬥力不足不是台灣的致命傷，「台獨」政棍倚美謀獨，才是送寶島同胞做炮灰的始作俑者。

政棍舔美做小丑戲也就罷了，只怕民間也變得有眼無珠。台灣民調指近70%民眾不認同兩岸同屬一中，過半數不認同國民黨版的「九二共識」，逾80%受訪者不認同中國大陸版「九二共識」，這是相當危險的。北京雖堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。若然台灣民眾廣泛生起了「台獨」的歪念，等於邀請北京放棄和平手段。漢奸代理人煽惑黃絲黑暴搞港獨，越過了紅線，逼人出手懲治的下場，已是有目皆見。

正如李光耀所說：「台灣的前途不是根據台灣人民的意願確定的，而是由台灣與中國力量對比的現實，以及美國是否打算進行干預來確定的。這不是以民意調查來決定，如通過了就要實現統一，大多數反對就否決。」早前有台灣年輕人在街訪中發表與黃人類似的說法：「文攻武嚇這麼久，要開打沒有？」完全不察覺台獨小丑跳樑愈賣力，被迷惑的民眾愈多，距離他們被收工的日子便愈接近。