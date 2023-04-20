強詞有理：世界引擎

中國內地第一季GDP同比增長4.5%，算不上十分亮麗，但已勝過外界預期。須知第一季內地仍未完全擺脫新冠疫情的影響，能夠取得如此成績已經相當難得。尤其相對於正在衰退邊緣掙扎的美西方，中國經濟可謂一枝獨秀，相信第二季還可以看高一線，全年增長很大機會超過預期的5%。反觀美國愈來愈接近衰退，歐洲諸國尤其不堪。

經濟是民生之本，搞好經濟是每個國家追求的首要目標。近期各國政要絡繹訪華，無不帶着龐大商界代表團，說明他們看好中國經濟前景，離不開這個龐大市場。美國企圖靠拉幫結派孤立和圍堵中國，無異於癡人說夢，連法國也不願選邊站隊，何況是其他國家。

經過改革開放40多年來的快速發展，中國創造了無數奇迹，經濟規模直逼美國。近年由於疫情及地緣政治局勢緊張等種種原因，中國經濟增長放慢，這本是意料中事，也是全球普遍現象，但西方卻乘機大做文章，唱衰中國的聲音此起彼落。有人更聲稱要尋找另一個經濟高增長的地區例如印度和越南，以取代中國。

這個如意算盤打得響嗎？不妨聽聽世界知名顧問公司麥肯錫怎麼說。該公司在最新報告中指出，雖然某些跨國公司基於地緣政治原因而降低在華運營風險，但中國仍是全球增長引擎及跨國公司戰略優選。簡而言之，「下一個中國還是中國」，即是說如果要尋找新增長點，答案還是中國。根據該公司預測，即使未來10年中國GDP每年僅以2%的保守速度增長，累計增長量也可以達到印度GDP總量；如果中國GDP以5%的速度增長，10年後的累計增長量更是印度加上日本和印尼3個國家的GDP總和。

看到這些數字，那些唱衰中國的人有何感想？那些恨不得中國崩潰的人又是怎麼想？他們必定很沮喪，這麼多年來不斷詛咒中國崩潰，結果中國沒有崩潰，反而愈來愈強大，成為世界經濟增長主要動力，貢獻率一直超過三成。反觀美西方日暮途窮，面對債務危機、通脹危機、金融危機、能源危機，根本束手無策，只能望天打卦。試想想，若不是有求於中國，華府高官何必一再表達訪華意願？說到底，美國一直高估自己低估中國，才會弄到如此地步。經過幾年來的博弈，美國手上的牌幾乎都打光了，看來也只能放低身段。