政情：練波拉斷腳跟腱 卓永興錯過大戰

立法會同政府兩隊足球隊將於下個月有一場友誼賽，有關備戰嘅操練已經開始。打算屆時喺綠茵場上一展球技嘅政務司副司長卓永興，尋日傳來壞消息。話說上禮拜六（15日）晚，佢出席政府足球隊嘅首次賽前練習，結果不慎拉斷右腳跟腱，旋即移送醫院診治，接受手術後需打石膏，同埋告咗幾日假，雖然今日可以復工，但下個月就落唔到場踢波嘞。

暫要坐輪椅返工 卓永興喺社交平台貼文，指自己身為政府足球隊嘅隊長，當然要以身作則，積極參與練習，但不幸喺練習賽中受傷。佢話依家右腳打咗石膏，兩星期後會改着硬靴數周，期間需要用輪椅同助行架幫助出入。

由於傷勢都唔輕，佢呢幾日係冇返工。而今日即使重投工作崗位，未來幾個禮拜都要暫停公開活動。佢好希望腳傷能早日痊愈，回復「到處走」嘅工作行程。但現實係要坐輪椅，之後又要用助行架，而佢都打定輸數，好難落場同議員踢波嘞，惟有休息吓先啦！

貼文最後就對呢幾日為同事以及瑪麗醫院嘅醫護人員添麻煩，卓永興喺社交平台貼文講聲抱歉之餘，亦都多謝佢哋嘅照顧。