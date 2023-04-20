政情：遺體出境講到去焚化設施 梁君彥促質詢勿飄移

要把握寶貴嘅開會時間，議員討論不應離題。議員林素蔚就遺體移離香港嘅安排，尋日喺立法會作出口頭質詢。然而當其他議員提出補充質詢，期間立法會主席梁君彥中途「插嘴」，話有議員將質詢問題嘅重點「飄離」咗，究竟發生咩事呢？

林素蔚所提出嘅口頭質詢，係關注到過去3年新冠疫情肆虐，可供遺體進出內地嘅沙頭角口岸暫停運作，儘管有關口岸運作已恢復正常，但有服喪孝子仍未能將先人遺體移送內地安葬，導致目前有不少遺體暫存於殯儀館或醫院殮房，林素蔚批評現象有違「慎終追遠」、「入土為安」嘅華人傳統，又擔憂一旦又再出現類似新冠疫情肆虐嘅大量死亡個案，殯儀設施係咪足夠？政府代表回覆話，由今年4月13日開始，已經開放蓮塘/香園圍口岸進出內地，兼且同內地相關機構進行跨境演練，目前共有兩具遺體送往內地，但仲有300具遺體等候移送。

政府代表又枚舉一連串數字，指本港有7間持牌殯儀館、134間禮堂，過去5年平均使用率76%，相信未來仍可應付需求。

議員陳學鋒就追問尚待移送嘅遺體要點樣安排？政府代表話運送容量足夠，只因殯儀安排需時，預計可以喺兩至3個月內解決。

政府話焚化同殮房足夠 可能政府代表已經交代所有內容，跟住發言嘅議員就將話題愈扯愈遠。議員陳永光、何俊賢問政府會唔會推廣綠色殯葬，並主動了解一啲未及運送先人遺體嘅家屬會否改變意願？政府代表就話當局一直積極推廣綠色殯葬，且透過電視、電台、海報、宣傳品等宣傳，而且宣傳品會發放畀殯儀業界，強調選擇邊個殯葬方式係個人選擇。當議員李梓敬問到香港嘅焚化設施，是否足夠應付類似新冠疫情嘅狀況時，立法會主席梁君彥終於忍唔住出聲，佢話「提醒同事，補充質詢同主題質詢要一體」！

既然林素蔚提出質詢嘅主題，講到明係遺體移離香港嘅安排，咁又關香港嘅綠色殯葬咩事呢？同香港嘅焚化設施更加扯唔上關係。咁就難怪梁君彥頂唔順，慨嘆話如果次次都係咁「飄離」，「答問大會好難處理」，不過梁君彥都照畀政府代表作答，回覆李梓敬話相信焚化同殮房都足夠。