醫管局補鑊 殘廁裝感應系統

【本報訊】醫院管理局採取一系列措施「補鑊」加強監察急症室病人的情況，包括加強人手監察及引入更多科技系統，如果病人在急症室等候期間病情出現變化，醫護人員可盡快提供協助。有關措施包括︰提醒職員加強巡視病人等候區及加強監察病人情況，如果發現病人情況有異常，會即時提供協助及安排醫護人員提前為病人治療。

加密巡視急症室洗手間 病人在接受治療後，急症室會盡量安排風險較高的病人在靠近醫護人員的地方等候，醫護人員會定時監察病人情況，萬一病情出現變化，亦可盡快提供協助；職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，包括無障礙洗手間，減低病人在洗手間內發生事故的風險。

醫管局又在部分急症室試行引入科技系統，加強保障病人安全，包括在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統。如果病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員，急症室會派人到洗手間提供協助。

另外，醫管局計劃今年第三季開始在部分醫院急症室試行引入病人定位系統，合適的病人在同意後，會在登記時獲發定位器，系統可追蹤病人在急症室的位置。如果發現病人情況有異常，醫護人員可即時尋找病人及提供協助。日後新落成的醫院急症室均會裝設有關系統，醫管局亦會分階段將系統擴展到更多醫院的急症室。