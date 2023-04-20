睇病等到死 苦主身世迷離

半生男兒身 近年變性下決心 患有長期病患的58歲婦人鍾可宜，本周日因發燒和咳嗽，自行前往東區醫院急症室求診，但因急症室逼爆，結果苦候12小時始獲醫生面見，惟在等候進一步檢查期間，卻被發現昏倒在無障礙洗手間最終不治。據悉，暱稱「阿鍾」的事主是變性人，大半生以男兒身生活，步入中年始「從心所向」，毅然接受變性手術。她由大叔變大嬸，健康大不如前，近年又感染新冠肺炎，一度連落床亦有困難，原以為康復後可盡情享受新生活，詎料身體再現毛病，最終「睇病睇到死」。

據了解，「阿鍾」自小住在筲箕灣阿公岩村寮屋區，同區長大的鄰居張先生本來與她並不熟絡，但因代小學同學、亦即「阿鍾」租住單位的業主打理租務，故與「阿鍾」多了交往。張憶述，「阿鍾」早年從事冷氣維修，身形健碩，但形容間中表現「乸乸哋」，性向早有端倪。她原先與胞弟住在同一間寮屋，其弟結婚遷出後，獨自遷至區內一個面積約200多呎的寮屋單位居住，直至5、6年前始決心正視及遵從性向，先後接受3次變性手術，由「鍾佬」搖身一變為「鍾女」，此後她剪短頭髮及戴帽，身穿女兒裝束示人，部分鄰里起初難以接受，但隨後亦接納如獲新生的「阿鍾」。

手術後健康轉差 需長期休養 張先生透露，「阿鍾」遷居時適逢失業，身無長物，目前住所僅有數件心愛的連身裙，以及熱水壺、帆布床等簡陋家具，連被鋪、枕頭均由他所贈。「阿鍾」放棄男兒身時，年紀畢竟較大，在手術後她健康轉差，故需長期休養。新冠肺炎肆虐期間，「阿鍾」不幸染疫，情況最嚴重時須長期臥床，即使步行上斜路亦舉步維艱，而屋內藥箱放有各種藥物，印證了「阿鍾」如何受病痛折磨。

縱使飽受病魔折磨，「阿鍾」卻未有自暴自棄，或許由男轉女已令她敞開心扉，面對諸多打擊，性格反而變得更加開朗隨和。在大半個月前，她更愛上種菜，日日除蟲灌溉，滿心期待「睇到收成」，可惜天意弄人而無法如願。張先生哽咽稱，「阿鍾」的死涉及連串不幸，認為醫管局要改善病人超時輪候等惡劣問題，但他會先協助「阿鍾」胞弟辦理身後事，之後再追究責任問題。

另一鄰居梁先生與「阿鍾」分屬「由細玩到大」的朋友，他指「阿鍾」當日揚言要進行手術變性時，自己曾經出言勸阻，但「阿鍾」一意孤行，而手術後或因副作用影響，導致健康一落千丈。面對朋友遽逝，梁先生認為人各有命，慨嘆：「人始終有咁嘅一日。」