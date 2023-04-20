涉收非法回佣 三跑兩工頭明提堂

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商兩名前「工頭」，涉嫌從5名紮鐵工人收受非法回佣合共約10萬元，以協助對方繼續獲該分判商聘用。兩人已獲准保釋，以待明日在西九龍裁判法院答辯。有關案件尚在調查中，不排除會有更多人士被控。

指向5紮鐵工收共10萬元 被告徐二高（47歲）及郭天保（42歲）同為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，被控5項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。德鑄為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，徐及郭帶領同一組紮鐵工人在項目工地工作。兩人涉嫌於2020年8月至2021年4月期間，分別串謀5名紮鐵工接受5筆非法回佣共約10萬元，每筆約3,900至約3.3萬元不等，以協助該等工人繼續受僱於德鑄。

就「三跑」項目，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，當中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另外9人尚待審訊，一人獲控方不提證供起訴，餘下兩人為本案被告，將於明日答辯。廉署發言人呼籲，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。