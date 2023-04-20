彈票黨呃二手貨 賣家失4萬元

【本報訊】「彈票黨」不只會盯上名牌手袋及名錶等奢侈品，連二手物品都是其目標。過去一周，執法部門接獲至少9宗彈票黨騙徒假扮買家，購買智能電話的騙案，賣家共損失逾10萬元貨物和金錢，其中一名受害男賣家放售二手電話，不幸遇騙，痛失約4萬元手機及現金。

訛稱重複轉錢 要求退款 該男賣家日前在社交平台以9,500元放售二手電話，引來騙徒相約當面交收。騙徒出示入票收據當作付款證明，男子隨即交出貨品。其後，騙徒訛稱錯誤重複轉錢給男子，要求男子透過轉數快退回差額。男子不虞有詐，轉帳3萬元給騙徒後，才驚覺騙徒款項未能到帳。男子最終貨財兩失，損失近4萬元。

截至昨日，最常成為行騙幌子的貨品包括演唱會及主題公園門票、手袋、酒店及露營及旅遊套票、遊戲機及配件及帳號、智能電話、外幣兌換或充值服務、傢俬及家庭用品、化妝護膚產品、海鮮食品、行李箱。

至於一周內曾出現的詐騙專頁，包括Beauty Mall、H&K SOLO、Miss HK 生活品、SHARE MALL 日韓代購、Travel around、名世佳旅、芳芳名品、港澳Package。當中不排除假冒同名專頁或帳號。