掟平底鍋縱火嚇兒子 失婚婦判感化

【本報訊】患抑鬱症的失婚婦在去年情人節當日，因覺得兒子不專心上網課，在家中憤然向兒子掟平底鍋。之後她出外買酒後回家，驚覺兒子鎖上大門並拒絕開門，在怒火中燒下，她放火燒門外的揮春，致濃煙入屋。婦人被捕後表示放火僅是「嚇吓個仔」，令他開門，實無意傷害他。

婦人早前在區院承認虐兒和縱火兩罪，法官溫紹明指考慮到被告兒子的意願，加上本案非同類案中最嚴重，故判被告接受為期12個月感化令。

女被告現年45歲，以「N.L.T.」作代號。她於2020年亦曾干犯虐兒罪，當時法庭判她感化令。法官昨判刑時明言，被告相隔兩年再犯案，令人懷疑感化令是否合適判刑選項。不過，報告顯示，被告的兒子Ｘ清楚表明母子關係大有改善，而且Ｘ想繼續與被告同住，故法庭決定再給予被告一次機會，判予感化令。

不滿上網課心散 案情指，被告和丈夫離婚後，與現年12歲的Ｘ在九龍城某單位居住。2022年2月14日下午，Ｘ在家中上網課。他趁小息時觀看網上影片，被告對此不滿，之後在家中飲悶酒，Ｘ不欲被告飲酒，試圖搶去酒瓶，被告反指Ｘ不專心上課，Ｘ感不快，趁被告沒為意時離家。至同日晚上7時許，Ｘ返家，被告罵Ｘ外出而不做功課，將碗碟等丟到地上，又向Ｘ掟平底鍋，Ｘ的小腿遭擊中數次。不久，被告外出買酒後回家，發現Ｘ不但鎖上了大門，更用雪櫃擋住門口，拒絕開門。被告於是用打火機點燃門上貼着的揮春。有濃煙入屋，Ｘ覺呼吸困難，鄰居見狀報警。案件編號：DCCC 712/2022