啟德單軌列車雲巴落空 議員促道歉
【本報訊】九龍東交通擠塞問題受關注，區內長期都有增設集體運輸系統的訴求。然而政府先後否決單軌列車和引入「雲巴」，寧願以興建行人單車天橋和增闢巴士線，作為替代方案的做法，有議員認為政府應向當區居民道歉。
僅建天橋增巴士線
立法會昨討論啟德建設綠色智能集體運輸系統。議員葉劉淑儀直指政府應向當區市民道歉，因為啟德地區樓價高企，惟交通配套卻不完善，市民被誤導以為將來有單軌列車系統而遷入，但最終要面對當局「一係用番巴士、一係叫人行、一係叫人踩單車」的決定，政府應向市民道歉。當局回應時指明白市民期望，啟德目前有電動巴士22X線，數分鐘可接駁啟德港鐵站，認為綽綽有餘，會適時研究「綠色」智慧交通系統。就關於引入「雲巴」一事，政府認為難以符合消防要求，加上造價高昂，計劃並不可取。
議員楊永杰則問，指現時「雲巴」的造價為一億元一公里，性價比極高，引入「雲巴」是否應繼續考量。政府表示為加強區域交通，本年第三季和第四季度將新增啟德郵輪碼頭至尖沙咀的循環巴士線，以及延伸城巴20A線等，政府強調會因應市區人口，環境等因素而適時檢討，亦會在年中完成東九龍技術可能性研究報告，並歡迎各界提供意見。
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