議員促加津貼鼓勵內地生來港交流 考慮交換生課程

【本報訊】「姊妹學校計劃」為兩地學校提供一個交流平台。2022年《施政報告》目標在本年內把參與該計劃的本地學校數目增加10%。教育局表示，截至2023年3月，有848所香港學校與內地學校結為2,349對姊妹學校，延伸至28個省市。

議員陳振英口頭質詢當局，指大多姊妹計劃都是本地學校到內地交流，但由內地來港的甚少，當局會否更改津貼內容，鼓勵南下交流。另一議員劉智鵬則指學校數字組合增加，不少活動亦正在進行，詢問當局會否深化整個計劃，例如不僅是交流考察，甚至是交換學生，進行一年或半年課程。

教局：視乎學生需要 教育局局長蔡若蓮回應，前往內地或來港交流的開支有所不同，內地來港交流的數目則無數據，未來會探討更多姊妹學校來港。她又同意可以深化交流計劃，但交流形式時間，要視乎學生需要。議員鄧飛關注局方會否編制交流指引，有更多監管讓前線遵從，蔡指現在就津貼如何使用有清楚列明，也有網上平台讓大家進行經驗交流，認為不需要額外作一個指引。