疫下隨家人返原居地 國際校非本地生人數跌

【本報訊】新冠疫情肆虐本港3年，部分非本地學生跟隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高。立法會議員林健鋒昨日就國際學校的收生情況，向教育局提出書面質詢。當局提供的數據顯示，最新學年本地學生佔國際學校整體學生人數逾34%，比起5年前增加近一成，而教育局預期隨着香港全面復常並積極引入更多外來投資及人才，國際學校將逐漸增加取錄非本地學生。

剩餘學額較去年升 根據教育局提供的數據，本港現有54間國際學校（包括一所特殊學校）。在2022/23學年，除特殊學校外，國際學校共提供46,253個學額，取錄40,626名學生，學生人數佔整體學額87.8%。值得留意的是，最新學年的本地生比例34.1%，學生人數有13,858人，而非地生則佔65.9%，有26,768人。對比2018/19學年，當時的本地生比例僅24.5%，意味着這5年間本地生比例增加近一成。新學年全港國際學校的剩餘學額亦較去年全面上升，當中港島有2,806個（升17.6%），九龍1,113個（升19.4%），新界1,708個（升34%）。

教育局發言人指，疫情期間國際學校的整體學生人數保持平穩，留意到國際學校內本地學生的比例稍有增加，但非本地學生仍佔國際學校整體學生人數接近七成，遠多於本地學生。政府一直致力支持國際學校體系發展，以滿足在香港居住的非本地家庭，以及因工作或投資而來港居住的家庭對國際學校學額的需求。當局會配合《行政長官2022年施政報告》「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位的供求。