展翅青見 在職培訓學員按年減兩成

【本報訊】本港有不少青年失業，有議員關注為青年提供培訓及就業支援服務的「展翅青見計劃」的推行情況。勞工及福利局指出，2021/22年度獲聘擔任在職培訓職位的學員有1,384人，按年跌兩成。最多學員獲聘的行業為建造業，有681人，大幅拋離排第二的社區、社會及個人服務業，該行業僅238人獲聘。

最多人從事建造業 展翅青見計劃為15至24歲學歷在副學位或以下的離校青年，提供一系列免費和適切的培訓及就業支援服務，僱主在計劃下聘用青年並提供在職培訓，可獲發在職培訓津貼。然而，從數據上顯示，獲聘擔任在職培訓職位的學員在5年間減少，在2017/18年度多達2,264人，但在2019/20至2021/22的3個年度，獲聘學員數量僅維持千多人，其中2021/22年度跌至僅剩1,384人。

議員郭玲麗問當局會否定期檢視該計劃的項目，以及完善收生未如理想的課程。勞福局表示，勞工處會不時檢討計劃，並因應就業市場推出優化措施，例如本月1日起，勞工處與僱員再培訓局加強協作，增加計劃下學員獲取職前培訓的機會及選擇，提升他們的就業能力。

在新安排下，展翅青見計劃下的個案經理協助學員報讀僱員再培訓局約700項課程，包括青年培訓課程，以及涵蓋資訊及通訊科技、酒店、旅遊、美容及教育康體等多個行業的職業技能課程。合資格學員獲發放的培訓津貼金額調高至每天最多241元。