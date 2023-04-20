調查：文憑試考生壓力較上屆低

【本報訊】新冠疫情後首個香港中學文憑試（DSE）的筆試考試將於明日起展開，考生壓力不容忽視。學友社昨日公布考生壓力調查，今屆考生因應考試安排相對穩定，壓力比上屆考生有所下跌，以滿分10分計算，考生於上月的壓力平均分為7.01分，按年下跌0.86分。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，考生毋須擔心會染疫，亦毋須再擔心考試會有變數，故考試壓力較放鬆，壓力指數屬疫情以來最低位。

學友社於今年3月底訪問逾700名應屆考生。結果顯示，壓力平均分屬9至10分、即極高壓力水平的考生，由去年的35.5%下跌至22.7%，跌幅12.8個百分點。至於學科壓力平均分方面，除英國語文科外，所有學科的壓力平均分均有下跌，其中通識教育科更成壓力平均分最低學科，有5.6分。

考試仍需戴口罩 今年考試仍需佩戴口罩及填寫健康申報表，應屆考生Renee坦言「正常唔使戴就最好啦」，因為擔心忘記戴口罩或填健康申報表等，她又憶述上月考英文口試時，有數名考生忘記戴口罩和填寫申報表，雖然考場有提供，但會令考生感覺「做漏野」，增加壓力影響發揮。

學友社大中華升學資源中心主任兼學生輔導中心隊長陳衍宗表示，今年考生相對注重未來出路，建議考生可在考試完畢後整合評估成績，利用不同升學平台了解升學出路。