安達臣道天橋超支10億 無諮詢無協調失職

未敲定便招標 大幅修改設計 審計署去年11月揭發安達臣道發展工程計劃管理問題，最終導致工程造價超支近10億元。立法會政府帳目委員會就事件發表報告，委員會主席邵家輝表示，帳委會極度關注當局在工程計劃合約批出時，大幅改動行人天橋系統設計，以導致額外合約開支及工程延誤，批評當局未有進行有效的地區諮詢，部門亦欠缺協調而導致工程延誤及超支成因。

去年11月的審計報告揭發，安達臣道行人天橋工程項目在未敲定設計便招標，其後又大幅修改3條行人天橋的設計，並多建一條天橋。最終承建商提出申索，當局需再批出多一份合約，並支付額外費用，工程總造價高達30億元，較原預算超支近10億元。

促決策局擔當主導角色 帳委會主席邵家輝指出，該工程由原本的公私營房屋項目，改為全部公營房屋，房屋署需重新規劃行人天橋系統，並進行相關研究；而土拓署為配合公營房屋入伙時間，就在行人天橋系統設計尚未敲定前，批出工程合約。雖然土拓署在合約中採用可刪減條款，讓工程更具靈活性，但未能避免承建商因工程大幅改動而提出申索，最終導致工程超支。帳委會又發現，土拓署未有備全完整紀錄，認為不能接受。

帳委會認為，當局應吸取教訓，強烈促請決策局更積極擔當主導角色，協調部門推展項目，並加強工程項目的風險管理。帳委會亦建議當局應對採購工程合約進行同步招標，檢視工程計劃的費用、估算方法，並加強工程項目風險管理，以減低超支風險及確保項目如期落成。帳委會亦促請機電工程署及路政署，須密切監察行人天橋系統的升降機運作，並促請運輸署及相關部門適時檢視行人天橋的使用情況。

此外，帳委會同時土拓署對相關工程合約管理工作深表關注，未如理想的情況包括土地斜坡事故、承建商未能如期完成修補缺漏等工作，以及土拓署未能適時進行完工後檢討等情況。