服務分居離異父母子女 共享親職中心求助急升

【本報訊】社會福利署資助非政府機構營辦5間共享親職支援中心，為分居、正辦理離婚、離婚的父母及其子女，提供一站式的專職服務，有議員關注相關服務情況。根據勞工及福利局資料，相關服務需求不斷上升，截至去年年底，2022/23年度累計個案有575宗，較2020/21年度257宗，3年間大升1.2倍；新開及重啟個案則有299宗及16宗，相比2020/21年度數字，分別微跌5%及大增3倍。

參與兒童活動 6至12歲最多 共享親職支援中心提供專職服務，包括共享親職輔導、親職協調服務、親職小組或活動、子女探視等。其中去年度（截至去年12月）有2,549宗探視服務，2,511宗交接服務，相較2020/21年度分別上升21%及1.1倍。去年度同期有355次兒童活動及60個小組，以6至12歲參與人數最多，有410人；0至5歲及13歲或以上，則分別有162人及34人。

此外，社會福利署處理涉及兒童管養事宜的個案方面，2021/22年度新接收調查個案有888宗，累計個案有123宗，相比2020/21年度數字，分別升23%及跌23%。至於去年度（截至去年12月），新接收調查個案多達440宗，累計個案107宗。而完成社會調查報告方面，2020/21年度至去年度同期，分別有712、926及437宗。