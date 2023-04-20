新物業建院舍 發展商可免地價

【本報訊】政府在去年《施政報告》建議提供更多誘因，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。議員陳恒鑌昨日就安老院舍及長者房屋，向政府提出書面質詢，當局回應指目前香港房屋協會（房協）提供約900個以終身租住形式出租的「長者安居樂」單位，私人發展商在新發展物業內提供安老院舍，如遵守特定契約條款和得到社會福利署支持，可獲豁免合資格安老院地價，而發展商亦可按需要自行決定興建員工宿舍供輸入護理員居住。

房協及私人發展商目前均有提供長者房屋項目，政府指房協推行「長者安居樂」住屋計劃，為合資格的長者提供出租住屋、社區康樂及醫療護理的一站式服務。

擬再擴長者安居樂計劃 房協亦已規劃在部分出租屋邨重建項目及專用安置屋邨項目採用綜合發展模式，即除出租或資助出售單位外，亦會在合適項目中提供「長者安居樂」單位，以推廣居家安老及社區內跨代共住的概念。

現時安老院舍的營辦人可透過「院舍輸入護理員特別計劃」申請輸入護理員，政府亦指其他不屬於安老院的設施（例如員工宿舍），發展商可按照本身的經營策略，在計劃下受惠的安老院樓面面積範圍外，自行決定是否興建。