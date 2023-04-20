孤寡長者10年飆6倍 政府袖手

【本報訊】本港老齡化問題日趨嚴重，隨着近期移民潮加劇，問題變得更尖銳。有議員指孤寡長者增幅10年間超過6倍，而長者自殺率增加五成半，關注政府有無措施可以紓緩老齡化的社會壓力。

僅指尋找隱蔽長者需時 立法會昨召開會議，議員蘇長荣表示隨着本港移民人數增加，如老人返家鄉或與移民海外家人團聚，有助於緩解本港老齡化問題，質詢政府有否針對這類長者給予政策支援。政府回應則指現時有福利項目包括綜援及長者生活資助，而在內地深圳與肇慶亦有安老院舍。議員狄志遠則指留港長者增加，長者自殺率增加五成半，不滿政府現有工作「做咗就等於做好件事」。政府則稱，需時尋找隱蔽長者，且會在安老事務委員會商討。

另一議員謝偉銓則關心樂齡科技在本港應用的問題，局方是否考慮主動引入相關設施。當局回應指樂齡科技在社區照顧券會適時擴展相關科技產品，會持續關注。議員顏汶羽則指有組織調查，超過七成受訪者沒有聽過樂齡科技產品，現時長者醫療券是否適用購買，租用相關樂齡科技的產品等。政府表示現時相關的儀器和設備需經過專業人士檢驗才能使用醫療券，強調目前本港約95%以上的長者在社區安老，僅僅有約4%長者在社區中心或日間安老院，當局鼓勵各界人士為社會上的孤寡長者貢獻一分力。