12港人蛇案上訴 兩人准保候訊

【本報訊】12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中廖子文及鄭子豪因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。兩人去年認罪，連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪，共判囚31個月。兩人不服刑期提出上訴，上訴庭昨聽罷陳詞後，下令控辯各方，就法庭該如何處理囚犯減刑問題提交進一步書面陳述，案件將排期審理，上訴人續准保釋。

廖子文及鄭子豪就潛逃承認妨礙司法公正罪，被判入獄10個月。另外，兩人承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。廖認罪，並就該案被判囚27個月。法官指示兩案的部分刑期分期執行，經計算後兩人總刑期為監禁31個月。

待控辯方交減刑問題陳詞 昨聆訊爭議之處是法庭量刑時，是否應考慮《監獄規則》第69條下，囚犯如在獄中行為良好可獲額外扣減刑期。上訴方指，兩人已完成潛逃案的10個月刑期後，才就管汽油彈的半製成品接受判刑。

上訴方認為，若計及上訴人獄中行為良好一點，總刑期應獲進一步扣減。上訴庭法官認為，法庭量刑只考慮被告刑責去釐定合適刑期，不會考慮被告入獄後，是否行為良好及會否再獲減刑，否則便如同僭越懲教署署長的權力。上訴庭遂押後處理案件，待律政司及上訴方提交進一步陳詞。案件編號：CACC 115/2022