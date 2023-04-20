日偏食中午上演 太空館將直播

【本報訊】本港今日中午將上演罕見天文異象「日偏食」！是次現象將由中午12時34分開始至下午1時16分結束，食甚時間為中午12時55分。為了讓市民見證是次天文現象，康樂及文化事務署昨日表示，香港太空館屆時將會在中午12時半至下午1時20分在社交及影視平台直播，並在當日中午12時至下午1時半，於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片供市民利用工具觀測。

由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。但由於東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。東南部的日食時間較長，市民可考慮前往九龍東或港島東等地區，包括石澳泳灘、赤柱正灘及小西灣海濱花園等觀看。

當局提醒，在觀測太陽時必須使用專門的濾光設備，切勿用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽。若市民錯過今次日偏食，下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。