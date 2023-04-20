明日大嶼諮詢 僅得2%公眾參與

【本報訊】港府明日大嶼計劃引起不少爭議，惟公眾諮詢活動被質疑認受性不足。有環保團體昨日發布有關明日大嶼的民意調查，發現有98%人未有參與諮詢，當中最普遍原因是不知道有諮詢，佔28%；支持明日大嶼計劃亦僅得6%；更有73%人表明，明日大嶼建成後亦不會居住。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯認為，諮詢僅得2%參與度屬非常低，惟此計劃對本港的影響非常深遠，諮詢度不足或會令到市民覺得「政府到底聽唔聽民意」。

市民憂硬推將掏空庫房 綠色和平委託香港民意研究所，於上月27日至30日進行「明日大嶼民意調查2023」，訪問了共1,018名香港居民。

調查發現，政府未能有效收集民意，只有2%人表示曾參與明日大嶼公眾諮詢；當中最多人擔心明日大嶼將出現財務危機，例如有53%人擔心會掏空庫房或令香港負債；有45%人擔心工程延誤；更有55%人對明日大嶼成為第三個核心商業區的願景沒有信心。

綠色和平資深項目主任陳可淳批評，政府於公眾諮詢期間未有主動或落區收集民意，而大部分市民較支持優先發展北部都會區的棕地，亦是因為北部都會區屬已有土地，基建資金較明日大嶼為少，形容在海中心建島「未知性會高好多，而且係（資金）未封頂。」至於政府今次進行有前設的諮詢，陳坦言屬有記憶以來首次，直斥此做法是「打晒開口牌」，認為難以做到一個有效反映民意的諮詢。