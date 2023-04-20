賀建奎高才通失效 展刑事調查港 府拒設專業操守紀律要求

【本報訊】曾經因為「基因編輯人類胚胎」事件、在內地被判監3年的內地科學家賀建奎，透過「高端人才通行證計劃」獲批來港，但入境處處長宣告他的簽證無效。當局指有關個案正進行刑事調查。對於會否就申請人訂立專業操守及紀律要求，政府強調無意設相關要求。

稱難定申報標準 議員田北辰提出書面提問，指高才通計劃的申請人多為各行各業的專業人才，除了刑事定罪紀錄外，該計劃有否就申請人的專業操守及紀律訂立要求，並要求解釋不訂立相關要求的原因。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指出，世界各地對於在當地從事不同專業的操守及紀律規管形式各有不同，難以制訂統一標準要求申請人申報來港前在來源地的操守及紀律紀錄，以及提供核實證明文件。本港不同的專業現時一般由負責的政策局或部門、法定機構或行業協會組織監管在港從業人員的專業操守及紀律，並適用於合資格來港從事相關專業的外來人才，而個別僱主亦會在聘用有關合資格人士前有既定程序識別，故政府無意為「高才通計劃」增設相關要求。

被問及有否審視至今已獲批的申請，是否完全符合有關的審批要求，當局重申入境處已於本年2月22日調整「高才通計劃」的申請流程，要求申請人必須在提交申請時申報是否有刑事定罪紀錄。當日前提交並已獲批「高才通計劃」簽證或進入許可的人士，毋須補交資料。入境處會重新檢視會否有可疑的情況，並會按個別案件作出適當處理。