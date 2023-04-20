子女免稅額增一萬 雞碎咁多點肯生

議員倡生育列政策議程 關注中產困境 立法會昨三讀通過《2023年稅務（修訂）（子女免稅額及稅務寬免）條例草案》，以落實本年度《財政預算案》中有關稅務寬減措施及增加子女免稅額的建議。有議員不滿薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的免稅額減少至6,000元，又認為子女免稅額只提高1萬至13萬元，無助於刺激生育，認為港府沒有完整的生育政策，只是象徵式調整，更有議員斥政府短視，不了解中產面對的困境。

措施只惠及32萬納稅人 修例訂明，一次性寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以6,000元為上限，措施將惠及190萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及超過13萬家需繳稅的企業，收入會因而減少共92億元。至於子女免稅額方面，當局亦建議增加薪俸稅及個人入息課稅下的子女基本免稅額及每名子女於出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，有關措施估計將惠及約32.4萬名納稅人，每年稅收減少6.1億元。

議員謝偉銓指香港生育率近年不斷下跌，年輕人「唔願生」的原因，主要是財政上的考慮，如要補習、興趣班各種使費，養育小朋友可能不止400萬元，於是思前想後，最後都決定不生育，或者只生一個就「封肚」。

倡效法海外 累進式扣稅 他又指不少地方不但子女免稅額高，甚至會送錢、送車、送樓來鼓勵國民生育，今次預算案建議將子女免稅額輕微調高一萬元，可能只是僅僅追回過去幾年的通脹，對生育率的刺激作用估計不大，希望港府效法海外地區，推出比較大刀闊斧的稅務同財政措施，建議大幅調高子女免稅額，例如增加一倍。而改為累進式，生得愈多，就扣得愈多，同時引入子女教育開支免稅額，以紓緩尤其是中產父母的稅務負擔。強調「呢啲錢值得使」，是對香港未來的重要投資。

另一議員郭偉强同樣認為子女免稅額提高一萬是聊勝於無，但有總好過無，他提到當局上一次修訂子女免稅額是在2018年，認為政府是否只是象徵式作調整，每屆政府略略調整下，而背後無任何政策的考慮。加上政府早前表示鼓勵生育是採取不干預政策，現時是否對牛彈琴，而今次亦非累進式免稅，無累進思維，反映政府不了解中產面對的處境，直斥當局沒有正式將鼓勵生育放入政策議程內，他認為要盡快去做，並進行調研，找出原因，絕對不能再拖，促請政府不要過於短視，以為「5年過咗就神仙過海」，應作可持續發展，例如實行全薪產假等。

對於不少議員不滿薪俸稅、個人入息課稅及利得稅訂於每宗個案6,000元，財經事務及庫務局副局長陳浩濂指是考慮整體財政承擔，充分考慮各因素，認為已平衡各方的決定，惠及最需要的人士。子女免稅額方面，當局指已考慮公共財政帶來的影響，以及有關建議是否符合稅制簡單、公平，在減少納稅人負擔，與財政穩健上取得平衡。

謝偉銓