大灣區航空 3次往返台港僅1890元

方便外遊推優惠 已包20公斤行李費 環球疫情放緩下，港人報復式外遊，而由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，亦推出新機票優惠「吸客」。由即日起至下月10日期間，3套由香港至台北的來回機票，未連稅售價低至1,890元。計及每程900元的燃油附加費及稅款，每程機票「埋單」平均約1,530元。

據大灣區航空規定，相關優惠套票只適用於同一位乘客，並由即日起可出發，最遲出發日期為明年1月30日。每程機票已包含20公斤託運行李限額，並可在台北停留2至14天。

條款同時訂明，出票後任何航班、日期或時間變更，旅客須聯絡出票處重新預訂。第一套來回程機票不允許變更；其餘兩套來回程機票，各允許一次免費變更，之後每次變更需收費500元。

大灣區航空現時每日提供一對航班往來香港至台北。逢周日至周三，出發時間為早上8時55分，早上10時45分抵達；回程航班則於11時45分起飛，下午1時40分抵港。至於周四至周六，出發時間為下午6時05分，7時55分抵達；回程航班則於晚上8時55分出發，並於晚上10時55分抵港。

大阪航線下周五首航 大灣區航空於去年7月啟航，除了台北，現時另有航班飛往曼谷、東京及首爾，至於大阪航線將於下周五（28日）首航，屆時航點將增至5個。