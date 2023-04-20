醫健：老有所醫：中醫治療脫髮

脫髮可能會出現在各年齡層，並不是只有中老年人才會發生，非正常性的落髮，就稱為脫髮。每天正常的落髮量應少於100根，因80%至95%毛髮皆處於生長期，此時期的毛髮與皮膚緊密相連，很難脫落，若落髮多於100根、髮線明顯後移，甚至輕抓毛髮即大量脫落等皆為異常情形。

《醫學入門》提到：「血盛則髮潤，血衰則髮衰。」中醫認為脫髮與臟腑氣血不足、陰陽失調密切相關，引起脫髮的原因可能是先天不足、七情內傷、虛勞、不良飲食習慣等。腎為先天之本，主藏精化血，其華在髮；脾為後天之本，能將水谷精微化氣化血，為氣血生化之源；肝藏血，髮為血之餘，精血同源，若腎精不足，肝失所養，或貪食肥甘厚味，久病等導致氣血虧虛，髮無生長之源；肝氣鬱結，憂思傷脾，導致氣血運行不暢，不能滋養毛髮都有可能導致脫髮的情形發生。由此可見，治療脫髮應滋腎養肝，益氣養血，兼理氣活血。

宜多食黑色食物 中醫治療脫髮以內治為主，需針對個人體質及症狀開立適合的中藥處方，並輔以外治法，如針灸、梅花針扣刺、中藥外洗等疏通氣血，刺激毛髮生長。閒時可以自行用指腹按摩頭皮或用梳子梳頭，以刺激頭部穴位，疏通經絡，如百會、神庭、風池。而五行學說中，五色與五臟相對應，黑色入腎，故想要護髮、健髮，可食用黑芝麻、黑豆、桑葚等食物。

平時需養成良好生活習慣，保持心情舒暢，少食肥甘厚膩，且需注意洗頭及吹頭時溫度不可過高，盡量避免燙髮及染髮，才能預防脫髮。若懷疑或已出現脫髮情形，應尋求專業醫生諮詢治療，以免情況惡化。註冊中醫師杜正山