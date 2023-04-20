免費肺癌篩查 揪7參與者罹疾

【本報訊】肺癌是本港最常見的癌症，2020年男女死亡數字超過3,900宗，位列榜首。癌症資訊網慈善基金公布第一期免費肺癌篩查計劃結果，99名參與者中有7人經進一步檢查後確認患癌，期數分別有1期、2期及3期，當中有6位病人已完成手術，一位病人需服藥治療。

篩查計劃在2021年11月到2022年10月期間進行，99名參與者為血親曾患上肺癌的人士，其中男性佔66名、女性佔33名。他們年齡介乎45歲至75歲以上，吸煙者佔43名、非吸煙者佔56名。計劃包括進行一次低劑量胸腔電腦斷層掃描檢測，並由專科醫生於檢測前、後各提供一次評估諮詢。

及早做手術 根治率九成 參加者Ann今年60歲，本身不煙不酒，但有肺癌家族史，她媽媽和妹妹分別在50多歲和40多歲確診肺癌。她參加篩查計劃後獲建議到醫院做進一步檢查，發現是肺癌第一期，完成手術後4天便出院，毋須再做任何治療。

心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，肺癌分成4期，2020年時本港有近60%肺癌患者都處於第4期，若能早期發現肺癌病變，以手術切除，根治率能高達90%。他指，不少人誤以為肺癌的高危因素包括吸煙，惟即使無高危因素亦有機會患上肺癌，不少患者由病發到病逝，僅歷短短一年。現時進行一次肺癌篩查的費用約2,000元，他建議港府或有關機構可提供資助，市民健康受惠，亦能減輕醫療負擔。