流感高峰期 專家鼓勵打針

【本報訊】本港正值流感高峰期，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會昨指，留意到本地季節性流感活躍程度自今年3月開始上升，並於4月初超越基線水平，表示香港已踏入流感季節。由於本地季節性流感活躍程度過去3年一直處於低水平，整體市民對流感的免疫力可能較以往弱，除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，市民每年都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

高危人士優先接種 科學委員會建議在2023/24流感季節，優先接種季節性流感疫苗的群組與上一季節相同，包括醫護人員、50歲或以上人士、孕婦、居於護理院舍的人士、有長期健康問題的人士、年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年等人士。科學委員會認為，為方便行政安排和提高接種率，可為同意接種的市民同時接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。

此外，委員會建議，2023/24年度季度採用的流感疫苗組合應與世衞就2023/24年度北半球流感季節建議採用的疫苗組合相符。科學委員會亦呼籲合資格市民，尤其是幼童，應盡早接種流感疫苗，以提高現有疫苗接種計劃的覆蓋率。