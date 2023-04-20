公院乜都冧 醫管局唔認責任

聯合醫院2月

歸咎員工通報遲 追究維修承辦商 公立醫院近期事故連連，繼醫療儀器掉落及冧石屎後，最近急症室長期逼爆，東區醫院更發生有病人等到死悲劇，引起社會廣泛關注。立法會衞生事務委員會昨日討論醫管局首個10年醫院發展計劃，議員分別就公院冧石屎及東院病人等到死事件，質問醫管局及相關政府部門，醫管局指已檢測醫療儀器及修補樓宇石屎，又承認員工或追不上現有設施維修保養的水平，會加強監督工作。

醫管局行政總裁高拔陞說，因應醫療儀器掉落及冧石屎事故，初步檢測約8,000個醫療懸掛式儀器，以及修補300多處樓宇的石屎。議員陳凱欣不滿指，今年2月聯合醫院手術燈掉落事故，當局才對外公布去年11月發生的青山醫院冧石屎事件，質疑通報系統名存實亡，醫管局反應緩慢。

通報機制 不包括冧石屎 高承認青山醫院針對石屎剝落的通報非常不理想，院方較遲通知總部，明顯有不足之處。過往通報機制的確沒有列明石屎剝落一類情況，醫管局亦認為應有清晰系統，列明石屎及天花剝落的對外通報機制。針對顧問及承辦商表現，醫管局會按需要啟動法律程序要求對方負責，將來亦會在合約加入條款，加強追究責任。議員葛珮帆提及東院女病人不幸死亡事件，期望當局善用科技。高回應說，醫管局有透過科技監察病人進入急症室後的身體指標，但推動臨床應用需時。

籲引智慧科技 監察患者 議員梁美芬就認為，正在重建及擴建的醫院，尤其新急症室醫院，要加入更多智慧型科技。醫療官員指會吸取教訓，研究在新醫院加裝感應器，當病人有事時盡快監察到。另一官員就對事件感到遺憾及慰問死者家屬，指事件已交由死因庭跟進，調查有結果後會檢視改善方法，亦明白事主長期輪候情況不理想，政府已運用多個途徑及方法處理，而大灣區醫療人才交流計劃反應正面，相信對本港醫療系統有幫助。

青山醫院2022年11月 屯門醫院3月 葵涌醫院3月 梁美芬 伊利沙伯醫院3月 高拔陞