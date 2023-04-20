黃雨2小時 淹窪地致山洪

【本報訊】香港天文台昨早10時15分發出黃色暴雨警告信號，直至中午12時15分除下，歷時兩小時。天文台表示，受暴雨影響，本港廣泛地區均錄得每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區水淹，大雨亦引致山洪暴發。

多處陣風時速達百公里 天文台表示，在昨早11時過後，尖沙咀天星碼頭一度錄得每小時約100公里的猛烈陣風，而中環碼頭亦錄得每小時約90公里的猛烈陣風，高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港，市民應立刻到安全地方躲避。另外，天文台早前亦發出特別天氣提示及雷暴警告，指本港廣泛地區未來一兩小時可能受大雨影響，有狂風雷暴及高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲，市民應提高警覺。

天文台昨早8時錄得氣溫攝氏27度，相對濕度79%，預測大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫約29度，吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁。天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴，隨着低壓槽減弱，周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。展望明日間中會有驟雨及雷暴，周末至下周初仍有幾陣驟雨。