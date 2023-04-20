黃雨狂風 太陽能板吹飛 砸車險殺司機

沙田塌木板傷6人 多區現冧樹 受一道低壓槽影響，本港昨日橫風橫雨且雷電交加，天文台一度發出「黃雨」及雷暴警告，期間個別地區的強烈陣風時速更達100公里。惡劣天氣下，本港多處有雜物飛墮，其中屯門疑有大廈安裝的太陽能板不敵強風，多塊鋼板及鐵枝如「天女散花」急墜亂飛，插爆一輛途經車輛的「大銀幕」，司機與死神擦身而過；沙田一條行人天橋有多塊木板被吹塌砸傷6名途人；另銅鑼灣、大埔及紅磡相繼塌樹，猶幸意外中無人受傷。

昨日早上，本港各區烏雲密布，部分地區雨勢滂沱，天文台在上午9時45分和10時15分，先後發出雷暴警告及黃色暴雨警告，提醒市民注意強風。上午10時39分，一輛私家車沿屯門青雲路往蝴蝶灣方向行駛，當駛至近通明工業大廈對開，附近懷疑有大廈構築物被狂風摧毀，大批鋼板及鐵枝乘風飛墮，夾雜傾盆雨水砸向私家車車頭。

數秒間擊穿車 據悉，飛脫物件疑為附近大廈天台的太陽能板，據該車車Cam片段顯示，雜物從閃入鏡頭頂部到砸中車輛，時間僅短短兩至3秒。片段可見私家車車頭擋風玻璃被一堆鋼板擊穿，衝擊力更震飛車內擺設，玻璃碎片連帶雨點吹入車廂，司機被嚇至急忙煞車。受事故影響，現場一條慢線一度封閉，幸最終無人受傷。有網民看畢相關影片和照片後，形容事件猶如「死神來了」，當得悉司機有驚無險，無不鬆一口氣。

沙田4人送院 此外，昨日上午11時許，沙田正街21至27號沙田廣場一條通往沙田中心的行人天橋，豎立於橋面一列約8塊、長約10米、高約兩米的木板，因不敵強風吹襲鬆脫，如骨牌般向天橋通道塌下。適時有一男5女途經，猝不及防而遭木板砸中連番倒下，現場呼叫求援聲此起彼落，有其他途人見狀，慌忙協助救人，惟有木板被托起後再被吹塌，情況極為狼狽，經多番努力始救出6人，幸他們傷勢並不嚴重，當中4人需由救護車送院治理。據了解，涉事木板於日前擺放在行人天橋，相信是為稍後進行的工程作準備，惟板身並無用沙包或索帶固定。商場職員事後圍封現場，執法部門正就事故原因展開調查。

另外，強風暴雨及雷暴亦帶來多宗塌樹事件，單是昨日上午11時至11時半，消防便出動前往14個地點處理塌樹。早上11時13分，大埔仁興街1號對開有一棵約13米高的大樹倒塌，壓着旁邊建築物，並且擊毀外牆喉管及冷氣機組件；相若時間，銅鑼灣道148號對開有一棵約9米高、直徑不夠半米的樹木塌下，枝幹散落行人路及行車線；下午2時許，紅磡紅鸞道18號對開，有一條行車線被約11米高的塌樹閘斷影響交通。消防奉召到場，把塌樹樹幹木鋸斷及移往路旁，留待相關人員清理，所幸事故並無造成傷亡。