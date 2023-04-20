電費加價後服務不穩 市民失望

【本報訊】港燈停電事故一度癱瘓港島，工程師學會電機分部代表勞偉籌表示，今次是港島至少20年來首次大規模停電，情況罕見，暫時難以估計事故成因，但初步相信是個別地區停電，觸發電網自動啟動保護系統，以致多個電網同時「斷電」，以免問題擴大至影響整個供電系統。據他了解，港燈需於4星期內向機電工程署提交調查報告。

四周內向機電署交調查報告 勞表示，中電電纜橋去年6月起火，曾導致屯門、元朗及天水圍約16萬戶居民停電；相比之下，相信昨日事故並不涉及電纜或供電設施故障。他又指港燈總發電量遠較總需求多，認為與近日天氣回暖，較多人開冷氣無關。而港燈供電可靠性，多年來維持在逾99.999%高水平，供電系統可靠性無可能達到100%。儘管電力公司可增設後備設施減低影響，但也涉及額外成本，兩者之間需作出適當平衡。

此外，議員梁熙則稱，今次事故在凌晨發生，受影響市民較少，但事故絕非小事，而當局亦應檢討兩電利潤管制協議。議員吳秋北促請港燈交代事故涉及設施或人為原因，而且夏天即將來臨，用電需求增加，須保障電力供應穩定，避免影響市民生活。

議員郭偉强指兩電向來「賺到盡」，今年初起電費大幅加價，市民難免對兩電有高期望。現時用電量尚未到夏天高峰，但已出現事故，他關注港燈能否維持高效服務，促港燈需確保供電服務改善，避免同類事情再次發生。

勞偉籌