錯失午市客流 港鐵站商舖生意跌六成

【本報訊】繼昨日凌晨港島多區出現大停電後，昨日中午時間，港鐵香港站大堂懷疑出現電力故障，導致包括食肆、書店及服裝店等逾20間商舖停電，部分須暫停營業，亦有部分如食肆和便利店在熄燈下摸黑營業，惟顧客光顧僅能以現金交收，未能以電子方式交易，相關交易無法即時記錄。

未及時通報商戶 記者在中午12時許抵達港鐵香港站了解，發現有超過10間商舖均沒有電力供應，約一小時後，大約半數商舖陸續恢復電力供應；至下午近3時，全部商舖的電力供應始回復正常。停電期間，有食肆職員需立即安排把存放在雪櫃內的食品，轉移至其他分店繼續冷藏處理，至於其餘貨品則繼續售賣。

由於停電約兩小時，且正值中午繁忙時間，有食肆負責人指在錯失午市生意外，估計營業額損失約六成，亦有商舖負責人批評港鐵處理混亂，未有及時向商舖通報停電事故，亦未有清楚解釋及交代何時恢復電力供應，認為港鐵處理方式「做得較差」。

港鐵回覆傳媒表示，昨日中午約12時8分，九龍站及香港站部分設施電力供應受影響，包括部分站內電燈、扶手梯、冷氣機及車站商舖。車站工程人員隨即跟進，並逐步重置電源。

九龍站及香港站的電力供應已先後於下午約1時25分及2時50分全面恢復正常。期間列車服務如常，大堂設施包括售票機及出入閘機亦一直如常運作。

港鐵又指初步了解與港燈昨日凌晨的供電系統故障沒有關係，港鐵正了解電力故障成因。