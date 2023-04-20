港島大停電 萬人夜無眠

交通燈斷線 困𨋢連連 昨午再停 港鐵摸黑開店 港島南區、東區、灣仔以至中區薄扶林等多處，在昨日凌晨時分瞬間出現電力驟降，四周大廈及商戶熄燈，一小時內更錄近百宗困𨋢及火警鐘誤鳴。數以萬計居民一度斷電「斷網」，不但捱熱「乾煎」徹夜難眠，更因無法發送訊息恍如墮入黑洞；多區街燈及多組交通燈全滅更令交通「亂晒龍」，有市民無法接通緊急熱線下，遠近迴盪的消防及救護車響號徒添焦慮氣氛。「電荒」持續近一小時始告解決，港燈指事件涉設備故障，正調查原因並適時提交報告。繼昨日凌晨大停電後，港鐵香港站大堂昨午疑電力故障，部分商舖無奈摸黑開店。

昨日凌晨近1時，多名讀者向本報表示，港島小西灣富景花園、筲箕灣東大街、鴨脷洲利東邨及灣仔堅拿道西一帶，多幢大廈烏燈黑火，不但商舖及食肆停電，街燈及交通燈更全數熄滅，周圍幾無寸光如陷死城。電力供應中斷下，居民被迫摸黑生活，踏入初夏熱氣蒸騰，數以萬計居民缺少冷氣涼風，只能「大汗疊細汗」，輾轉反側無法入眠。

醫院電壓驟降需重置系統 「電荒」持續近一小時，電力供應始陸續復常。期間，消防處共接獲至少30宗困𨋢報告，另接獲至少37宗火警鐘誤鳴報告，消防員均疲於奔命，包括在鰂魚涌新威園救出一名困𨋢人士，幸他無礙毋須送院。另外，停電導致多組交通燈失靈，路況大亂且缺乏街燈照明下，駕駛者僅能依靠「肉眼」及經驗判斷，駕駛時難免險象環生。另外，部分港島區的醫院因受電壓驟降引致停電影響，部分醫院設備需要重置系統，過程中沒有病人或服務受到影響。

停電期間，不少網民紛在社交網站報告「災情」，內容盡顯哀鴻遍野。有人指事發時目睹「大廈電燈閃一閃，約一秒左右着番！」另有柴灣杏花邨居民稱，其身處大廈曾兩度停電，每次均於約5秒後恢復電力，整體供電於超過半小時後始穩定下來；小西灣富景花園則據報有3幢樓宇的燈光全熄。此外，有市民的手機網絡及寬頻服務一度「斷網」，部分手機通訊軟件亦疑受影響，未能如常發送訊息。有市民多次致電港燈24小時緊急熱線查詢事態發展，惟僅透過電話錄音獲悉正安排恢復供電，但錄音細節交代不清，難以估計事件嚴重性，令人擔心復電無期。

疑線路維修期間設備故障 港燈發言人表示，供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處地區在零時49分出現電力中斷，供電於1時37分全面恢復正常，對於事件引起客戶不便，港燈深感抱歉，並正調查事故原因。發言人指，受影響市民主要散布於南區的鴨脷洲、田灣；東區的杏花邨、太古和筲箕灣；以及灣仔摩理臣山、摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等多處。

港燈提醒，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。

對於有消息指今次供電故障是由於港燈在南丫島有機組出現問題引致，港燈強調，其位於南丫發電廠內的機組雖然也受電壓波動影響，但已在短時間內相繼回復正常運作，供電系統亦在處理早前的故障後，繼續保持穩定的電力供應。