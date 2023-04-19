龍七公：推動跨境理財 回應剛性需求

作為世界主要金融中心的香港，金融市場在高透明度和有效監管下有序運作，監管規例與國際標準一致，加上資金流動性高，除了得到機構投資者垂青，也吸引不少內地散戶。我們必須積極推動跨境理財，回應大灣區居民對本港金融產品的需求，大力鞏固和提升香港作為區內金融中心的地位。

要點一：顯而易見的剛性需求。自本港與內地恢復全面通關後，愈來愈多內地遊客訪港，但除了旅遊購物，原來還有不少人「專攻」銀行，就是為了辦理金融事務，例如開辦銀行和信用卡戶口等，以便投資港股。筆者從新聞裏看到，尖沙咀某間中資銀行門外，每天都有不少內地旅客排隊等候開門。為了應付人流，銀行只好採取派籌安排，結果即日開戶的籌號一般在中午前就派完。有深圳居民說，由於當天未能安排辦完手續，只好留港一晚，第二天再去完成手續。由此可見，散戶對本港金融產品有剛性需求，是鐵一般的事實。

要點二：本港金融產品的優勢。所謂「有麝自然香」，這樣的剛性需求間接證實了香港的金融產品的確享有優勢。先說種類，香港股票市場有多元化的投資產品，無論是普通股份、期權、認股權證、牛熊證、交易所買賣基金、房地產投資信託基金、單位信託和債務證券，一般投資者都可自由買賣。除了這些，還有香港期貨交易所和聯交所提供的像期貨和期權那樣的衍生產品，類型涵蓋指數期貨、股票期貨、利率期貨、債券期貨、黃金期貨、指數期權和股票期權，也都可成為內地散戶投資的對象。

種類眾多 監管完備 如果股票和期貨不是某些內地投資者的「那杯茶」，香港還有一個活躍的場外交易市場，營運的產品包括與股票、利率和貨幣有關的掉期、遠期和期權合約。另外，香港的債務市場也已成為區內流通量最高的市場之一，由金管局負責管理的「債務工具中央結算系統」，更會為外匯基金票據和債券、香港政府債券，甚至私營機構發行的債務證券提供結算和託管服務。再說，香港也是全球最開放的保險業務中心之一，亦是亞洲區內一個主要的資產管理中心。散戶來港投資金融產品，種類眾多，而且監管制度完備，投資起來格外放心。

要點三：鞏固金融中心地位。大灣區裏的9個城市，每個城市都有自己的優勢，如果說香港在金融投資方面地位領先，相信是毋庸置疑的。有優勢就必須鞏固和提升，現在在區內出現對我們金融產品的剛性需求，那是一件好事，值得重視和積極回應。金管局自2021年已推出「粵港澳大灣區跨境理財通」，成為內地與本港資本市場互聯互通機制下一個重要的組成計劃，便利大灣區居民可通過在自己銀行體系裏建立起來的閉環式資金渠道，投資對方銀行銷售的理財產品。特區政府應推動成立更多類似的機制，以方便大灣區居民投資本港的金融產品。