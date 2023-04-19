言必有舜：租管必須是有牙老虎

京官來港考察，盼望在愛國者治港下，大家要多提建設性意見與建議，協助當局有效破解深層次矛盾與問題。香港要破解的深層次問題，筆者認為首要就是房屋問題，如今仍然有10.8萬個劏房戶居住在惡劣或面積狹小的環境。隨着公屋、過渡性房屋與簡約公屋的規劃與落成，我們應有底氣，為市民住得更寬敞一些，制訂告別劏房的目標。

劏房租管條例已實施一年零3個月，房屋局及差餉物業估價署近日首次披露全港18區劏房租金中位數、每平方米月租等數據。數據顯示仍有4.4%單位面積低於7平方米，有接近10%的單位租金高達8,000元或以上，正顯示有住戶確實愈住愈貴及愈住愈細。

筆者認為，差估署5月下旬起，每月在網頁公布18區劏房租金資料，這是劏房租管另一個里程碑，可以給租客與業主釐定租金時作為參考，增加租客議價能力，也為日後制訂起始租金鋪路，前提是當局必須加以推廣，讓大家重視有關數據。而最重要的一步，是加快宣傳推廣及執法，目前只接獲1.3萬份租賃通知書，不及全港劏房十分之一，有關分析數據代表性有待加強。

最關鍵的是，以兩年為一個租約期計算，目前應有5萬份租約跌入新條例下，須呈交租賃通知書，即是約有4萬份租約，相關業主違例，沒有向差估署呈交租賃通知書，他們是否有訂立租約亦難以掌握。千多宗涉嫌違例個案中只有3宗被定罪，罰則由數千至逾萬元。這都說明當局須加大力度，為劏房租管條例進行調查及執法，差估署是責無旁貸，房屋局也必須聯同相關部門重新規劃執法人手，加大檢控工作，既然業主選擇違法，當局就只有「密食當三番」檢控，讓法例成為「有牙老虎」。