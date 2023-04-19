橫眉冷看：偽專業者最易騙人

筆者是唸歷史學出身，若然大談物理學，講得口水花噴噴，別人也未必相信。相反，我裝得一本正經地講歷史，即使是在傳揚歪理，聽眾很可能也會着了道兒，因為專業的外表，最容易騙人。

近年，不少政客都愛以專業形象作包裝，講出違反專業知識的道理，以此達到反共、反北京的目的。香港有法律學者告訴你，法律不一定要遵守，違法可以達義，好些香港人聽了「專家」之言，便信以為真，到頭來弄出反修例風波，差點兒使維港兩岸，遭逢沒頂之災。

早前台灣前總統馬英九訪問大陸，他覺得乘坐的高鐵快捷、舒適，禁不住大事稱揚。馬英九的言論讓民進黨政客王義川看得不是味兒，此君竟在媒體面前說，大陸的高鐵其實十分落後，座椅就連靠背也沒有，大江南北的建設發展，完全不值得羨慕。

王義川是何許人也，讀者諸君可別以為他是無知之輩。這位仁兄其實是交通工程學博士，曾任台中市交通局局長，由他講大陸鐵路現況，部分台灣人乍聽之下，便會以為確是如此。

以王義川的專業背景，理應對大陸的交通發展知之甚詳，他這番出言，當然不是緣於無知，而是有心去誆騙台灣人，希望寶島居民誤以為，海峽對岸的交通建設不如台灣，大陸仍然停留在上世紀60、70年代的樣子。

尚幸清醒而有識見的台灣人可還多着，不少寶島網民調侃王義川，說大陸高鐵的部分座椅，確實可以理解成是沒有靠背，因為人家太高級，也太先進了。高鐵商務客位可以調校成平臥模式，跟飛機的頭等艙位一樣，那些無知之輩看來，便可能會以為是沒有靠背。