龍吟虎嘯：斬首落在誰的頭上

大陸一旦決心展開「武統」，「台獨」分裂集團最驚懼的是解放軍實施斬首行動。為了強化反斬首能力，台灣媒體引述台軍方人士消息，台灣憲兵擬從5,000多人倍增至逾萬人。

台灣憲兵有「總統府」禁衞軍之稱，負責「總統」、「副總統」等政要安保工作。憲兵指揮部主掌國安情報、軍事警察、協力警備治安、衞戍首都、支援三軍作戰等，下設軍事參謀單位、政治作戰部、督察室等。為了強化反斬首能力，憲兵部隊也加強了武器配備，調整各項武器系統需求量，包括雲豹八輪裝甲車、紅隼反裝甲火箭彈、刺針式防空導彈。

去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，以及不久前蔡英文竄美會見現任眾議院議長麥卡錫，引發大陸規模空前、實戰攻島打擊空前、聯合作戰周密空前的兩次大軍演，台灣方面評估，大陸未來對台動武的方式會包括斬首戰，會透過消耗台軍的物質和精神戰力，削弱台軍的抵抗意志，抓住時機對台灣領導人進行打擊或捉捕。台方有人高度重視解放軍的斬首行動，認為「台軍應該妥善準備反斬首戰，反登陸戰並不是重點」。這種評估背後的理據是，一旦解放軍對台灣領導人「斬首」成功，台軍從頂至下、從內到外必然全面崩潰；「反登陸戰」根本無法再打，也不需要再打，不如乾脆投降。

如果台海「武統」能夠以「斬首」而速戰速決那是最好，「武統」最麻煩、最不好的狀況是打成持久戰，登陸與反登陸、攻城與反攻城，雙方有生力量反覆絞殺。如果打成這個樣子，那就說明美國的軍事干預開始奏效，甚至美軍已出兵參戰，台海戰變成中美戰，亞太多個國家捲進去，其規模和使出的先進武器會超過時下的俄烏戰事，對世界的衝擊和震盪無可估量。

那麼，斬首會落在誰的「頭上」呢？恐怕就會落在2024年台灣大選誰搞「台獨」坐上「大位」的領導人頭上。